Анчелотти не включил Роналду в свою команды мечты. В неё вошли Шевченко и Ибрагимович

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти составил свою версию команды мечты из игроков, с которыми работал, сообщает Football Italia.

Голкипер Джанлуиджи Буффон

Защитники Кафу, Тьяго Силва, Джон Терри, Паоло Мальдини

Полузащитники Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Кака

Форварды Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович

В команду Анчелотти не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого итальянский специалист тренировал в «Реале» (2013–2015).

До подписания контракта с «Эвертоном» Карло возглавлял «Наполи», мюнхенскую «Баварию», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», лондонский «Челси», «Милан», туринский «Ювентус», «Парму» и «Реджану». Будучи футболистом, Анчелотти играл за «Милан», «Рому» и «Парму».