Анчелотти не включил Роналду в свою команды мечты. В неё вошли Шевченко и Ибрагимович
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти составил свою версию команды мечты из игроков, с которыми работал, сообщает Football Italia.
Голкипер Джанлуиджи Буффон
Защитники Кафу, Тьяго Силва, Джон Терри, Паоло Мальдини
Полузащитники Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Кака
Форварды Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович
В команду Анчелотти не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого итальянский специалист тренировал в «Реале» (2013–2015).
До подписания контракта с «Эвертоном» Карло возглавлял «Наполи», мюнхенскую «Баварию», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», лондонский «Челси», «Милан», туринский «Ювентус», «Парму» и «Реджану». Будучи футболистом, Анчелотти играл за «Милан», «Рому» и «Парму».
Камеры выхватили раздражённую реакцию Роналду на указания Сарри
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