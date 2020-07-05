Новый контракт Хави с «Аль-Садда» содержит опцию возможности ухода в «Барселону»
Главный тренер клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес продлил контракт с опцией, позволяющей ему уйти в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.
Таким образом, испанский наставник может возглавить «Барселону» до окончания контракта с катарским клубом. Новое соглашение Хави с «Аль-Саддом» действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что назначить Хави на пост главного тренера «Барселоны» хочет Виктор Фонт, который планирует баллотироваться на должность президента каталонского клуба.
40-летний Хави — воспитанник «Барселоны». В бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в «Аль-Садде», а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.
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