Дмитрий Радченко: «Зениту» всё равно, где добыть золотые медали, главное побыстрее

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Краснодаром».

«Мы знаем, что «Краснодар» тоже имеет свои интересы сегодня – клуб борется за Лигу чемпионов. Но «Зенит» сегодня приложит все усилия, чтобы оформить чемпионство. То, что питерцы захотят оформить чемпионство дома, домыслы. Игрокам и тренерскому штабу всё равно, где добыть золотые медали, главное, чтобы это случилось быстрее.



«Зенит» доминирует в РПЛ по нескольким причинам. Первая – стабильность игры. Я не наблюдаю у них спадов на протяжении всего сезона. Вторая – отличная атмосфера в коллективе. Здесь нужно отдать должное тренерскому штабу, тренировать такой клуб, как «Зенит», очень непросто. Чемпионство придёт, теперь нам нужно ждать Лигу чемпионов и надеяться, что клуб и там себя проявит.



Если говорить о конкурентах «Зенита», то их нет. Повторюсь, потому что у питерцев есть стабильность в игре и в плане тренера. Клубы, которые также претендуют на высокие места, не имеют эту стабильность: «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. Эти команды могут выдать яркую игру, а потом на третий день сыграть абсолютно неважно. Пока у них не будет стабильности, так и будет лихорадить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 5 июля, и начнётся в 20:30 мск. В случае победы «Зенит» оформит чемпионство.