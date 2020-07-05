Гол Терентьева на последних секундах и бурная реакция Евсеева. Видео

Защитник «Уфы» Денис Терентьев на последних секундах сравнял счёт в матче с «Уралом» (1:1). Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев бурно отреагировал на гол.

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Во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с «Уфой». Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.



Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман Эль-Кабир ударом со штрафного. Перед этим вторую жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. На последних секундах добавленного времени Терентьев сравнял счёт.



«Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирская команда в третий раз подряд сыграла вничью. «Урал» (32) поднялся на девятое место.