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«Локомотив» поборется за Манджукича с клубами из Италии и Турции

«Локомотив» поборется за Манджукича с клубами из Италии и Турции
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» действительно заинтересован в нападающем Марио Манджукиче. Помимо московского клуба у хорвата есть варианты в Турции и Италии.

Манджукич сегодня объявил, что его контракт с катарским «Аль-Духайлем» расторгнут по соглашению сторон. Об интересе «Локомотива» к Манджукичу сообщал Betting Insider.

Ранее сообщалось, что Манджукич может вновь оказаться в чемпионате Италии. По информации источника, в услугах Манджукича заинтересованы несколько клубов Серии А, а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Сам игрок намерен вернуться в Италию, где на протяжении четырёх сезонов он защищал цвета «Ювентуса».

Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол. В прошлом он выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».

Манджукич объявил о расторжении контракта с катарским клубом
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