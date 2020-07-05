Манджукич объявил о расторжении контракта с катарским клубом

Хорватский нападающий Марио Манджукич сообщил, что его контракт с катарским «Аль-Духайлем» расторгнут по соглашению сторон.
«Достиг соглашения с руководством „Аль-Духайля“ о расторжении моего договора по взаимному согласию. Ценю доверие и гостеприимство, с которым столкнулся в Катаре, и желаю всего наилучшего клубу и команде в будущем», — написал Манджукич на своей странице в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Манджукич может вновь оказаться в чемпионате Италии. По информации источника, в услугах Манджукича заинтересованы несколько клубов Серии А, а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Сам игрок намерен вернуться в Италию, где на протяжении четырёх сезонов он защищал цвета «Ювентуса».
Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол. В прошлом он выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- 5 июля 2020
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