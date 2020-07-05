Слуцкий: игроки «Оренбурга» летели в Казань уже как герои. Ещё неизвестно, кому было легче

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 26-го тура.

«Рубин» был явным фаворитом матча? Понятия не имею о букмекерских котировках. Это вообще не моя тема, и мне всё равно, кого как оценивают. Моя задача – подготовить к игре. А то, что обе команды были в затруднительном положении, это да. Ещё неизвестно, кому легче. Потому что игроки «Оренбурга» уже летели как герои.

Они смогли выйти на футбольное поле и отыграть эту игру сверхдостойно. А мы выходили с тем, что ни в коем случае нельзя потерять очки, потому что мы были явными фаворитами. Повторюсь, у нас команда ещё крайне нестабильная в эмоциональном плане, нет постоянных лидеров. Посмотрите, когда Подберёзкин выпал из-за травмы, мы в каждой игре меняем капитанов.

Скоро можно будет шутить: если ты надел капитанскую повязку, то в следующей игре ты не выйдешь на поле. Был Могилевец, потом он следующую игру не играл. Был Уремович, сейчас он получил травму. Сегодня капитаном был Коновалов. Это как раз характеризует, что ещё пока нет внутри коллектива твёрдого костяка, который, скажем так, управляет игрой изнутри. Это болезнь всех молодых команд, молодых и в плане игроков, и в плане того, насколько долго футболисты вместе взаимодействуют. Плюс я говорил, что борьба за выживание носит специфический эмоциональный тяжёлый груз", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».