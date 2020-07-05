Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Семака: мы сегодня не спали, рожали ребенка, а сейчас родили чемпионство!

Жена Семака: мы сегодня не спали, рожали ребенка, а сейчас родили чемпионство!
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировала завоевание чемпионства петербургской командой.

«Невероятные эмоции! Мы сегодня с четырех часов не спали, рожали ребенка, а сейчас родили чемпионство! Ура! Мы чемпионы!» — сказала Семак в видео на своей странице в «Инстаграме».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020