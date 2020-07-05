Константин Лепёхин: «Зенит» побеждает, как «Спартак» в 90-х

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал завоевание петербургским клубом золотых медалей чемпионата России.

«Турнирная таблица говорит сама за себя. Всем недоброжелателям «Зенита», которые критикуют игру питерцев или ищут нелепые ошибки в их пользу, скажу следующее: «Если хочется критиковать «Зенит», вы должны понимать, что все остальные намного хуже. Не просто хуже, а намного хуже. Это и показывает такой большой отрыв. Давно такого не было. Я не знаю команду, которая могла бы оказать хоть какое-то сопротивление. В отдельных эпизодах — да, но в целом — это очень однозначная и уверенная победа: как в 90-х побеждал «Спартак», так сейчас одерживает победы «Зенит».



«Зенит» хотел доиграть чемпионат? Им нужно было всего ничего, чтобы официально стать чемпионами, именно поэтому они хотели доиграть. «Зенит» играет с запасом, даже включаясь на 30%, спокойно побеждает. Сегодня пришлось чуть больше включиться, но «Зенит» может играть лучше.



Могли ли догнать «Зенит»? Теоретические шансы были и у «Краснодара», и у «Локомотива». Но было понятно, что «Зенит» сильнее: как по итогам прошлого года, так и до карантина в нынешнем сезоне. Если бы «Зенит» играл дублем все оставшиеся игры, только в этом случае удалось бы догнать питерцев. Но даже в таких условиях они бы дали бой. Мы же видим, что конкуренты теряют очки.



Я не сомневался в чемпионстве, но заранее говорить об этом не хотел. Могло случится ЧП, как это было с «Ростовом», и чемпионство бы ушло. Слава богу, «Зенит» правильно провёл время на карантине: медицинский штаб сработал грамотно и безболезненно для команды всё прошло. Питерский клуб в меньшей степени пострадал от этого карантина.



Хотелось бы поздравить Сергея Богдановича Семака с праздником — помимо чемпионства он стал дедушкой. Смотрел его интервью сейчас, видно, что для него это большой праздник. Возможно, даже более важный, чем чемпионство. Семак заслужил. Оценить его работу? Лучшая оценка — турнирная таблица: «Зенит» на первом месте, значит всё хорошо. Если не Семак будет тренером, тогда кому становится коучем из бывших футболистов?



«Зениту» необязательно приглашать супертренеров с контрактом на € 10 млн в год — не вижу в этом никакого смысла. В питерском клубе очень крепкий состав, поэтому можно пробовать российского тренера. Семак — отличный вариант, он умеет находить общий язык с футболистами. Эти игроки умели играть в футбол и до «Зенита». Их нужно было объединить и не мешать играть. Некоторые иностранные тренеры не смогли, а Семак второй год подряд сделал это», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.