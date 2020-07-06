Сутормин завоевал медали в каждой из профессиональных лиг России

После завоевания «Зенитом» чемпионских медалей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 полузащитник питерской команды 26-летний Алексей Сутормин может похвастать медалями на всех уровнях российского футбола.
«С 2010-го по 2012 годы он играл за молодёжную команду «Зенита», потом перешёл в «Строгино», где в сезоне 2014/2015 стал бронзовым призёром первенства ПФЛ – одним из соперников по зоне «Запад» был, кстати, «Зенит-2».
Следующие три сезона полузащитник провёл в ФНЛ и в 2018-м выиграл первенство в составе «Оренбурга». Летом 2019-го Сутормин вернулся в Петербург уже из «Рубина», позже забил казанцам дебютные голы за основу сине-бело-голубых и впервые стал чемпионом РПЛ», — сообщается на официальном сайте РПЛ.
Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и самого Сутормина.
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