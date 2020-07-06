Бранислав Иванович: «Зенит» заслужил это чемпионство

Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил благодарность болельщикам сине-бело-голубых за оказанную поддержку и поблагодарил их за встречу команды в Санкт-Петербурге.

«Большое спасибо всем. Как вы нас встречаете, это настоящая любовь города. Мы заслужили это чемпионство. Надеюсь, следующее тоже будем праздновать вместе. Всем спасибо», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На «Чемпионате» доступно видео, как болельщики «Зенита» встречают команду в Санкт-Петербурге.

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).