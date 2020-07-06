Александр Кокорин отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», прокомментировал досрочную победу петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге.



«Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!» — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард перебрался на правах аренды в «Сочи». При этом контракт Александра с сине-бело-голубыми, как и срок договора с сочинским клубом, истекает по окончании сезона.



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали.

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