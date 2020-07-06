Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Кокорин отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России

Александр Кокорин отреагировал на победу «Зенита»
Александр Кокорин отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», прокомментировал досрочную победу петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!» — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард перебрался на правах аренды в «Сочи». При этом контракт Александра с сине-бело-голубыми, как и срок договора с сочинским клубом, истекает по окончании сезона.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали.

Александр Кержаков: с каждым сезоном на шаг ближе ко второй звезде! «Зенит» — чемпион!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020