Ярослав Ракицкий: следующая задача — выиграть у «Спартака» и взять Кубок России

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула РПЛ и рассказал о следующей цели сине-бело-голубых.

«Это большое счастье — в действительно сильном чемпионате два года подряд добиваться высших наград. Но это не предел. Следующий год будет такой же, мы будем стараться тоже стать чемпионами. Сейчас приятно, потом остынем и забудем. Будем готовиться к Кубку и следующему сезону.

Почему матчи с «Краснодаром» получаются такими яркими? Играют две лучшие российские команды. И «Краснодар» играет в футбол, и «Зенит» играет в футбол. Было много моментов, открытой игры, никто не закрывался, «автобусов» не было. Вот и результат — 4:2. В том году 3:2.

Следующая задача — выиграть у «Спартака» и взять Кубок России. И спокойно готовиться к новому сезону», — сказал Ракицкий в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 19 июля, начало — в 18:30 мск.