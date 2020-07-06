«Спартак» показал, что осталось за кадром проигранного матча с «Тамбовом»
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле проиграл «Тамбову». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:3.
Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
«Спартак», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Локомотивом». Матч состоится 8 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Футболисты «Тамбова» получили двойные премиальные за победу над «Спартаком»
- 6 июля 2020
-
17:34
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:12
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:28
-
16:08
-
16:02
-
15:26
-
15:21
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:10
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:34
-
13:32
-
13:23
-
13:07
-
12:49
-
12:44
-
12:34
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
12:07
-
12:04
-
11:50
Партнерский контент