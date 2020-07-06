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«Спартак» показал, что осталось за кадром проигранного матча с «Тамбовом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром проигранного матча с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле проиграл «Тамбову». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:3.

Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Локомотивом». Матч состоится 8 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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