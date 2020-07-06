Мануэл Фернандеш: «Краснодар» должен стараться максимально приблизиться к «Зениту»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о целях команды в оставшейся части сезона.

«Я перешёл в «Краснодар», потому что мне нравится футбол, в который играет команда. Когда я играл против «Краснодара», я всегда обращал внимание на атакующий стиль, он всегда был мне по вкусу. Потом я поговорил с руководством клуба и узнал подробнее об их планах и целях. Мне всё понравилось. Я решил, что после «Локо» «Краснодар» станет моим новым вызовом. При этом у меня были и другие предложения — из Португалии, Турции, но я считаю, что сделал правильный выбор. У «Локомотива» совсем другой стиль, он более контратакующий. Здесь же на футбол смотрят иначе. Но проблем с тем, чтобы перестроиться, у меня не было. Скорее, были проблемы с физикой, так как я пропустил довольно много тренировочного времени.

Погода в Краснодаре, конечно, лучше, чем в Москве. Но когда я принимал решение о переезде, я вообще об этом не думал. Неважно, какой климат, когда ты постоянно играешь. Пусть он будет даже очень плохим, главное, хорошо и стабильно играть.

В оставшейся части чемпионата нам надо воспользоваться прекрасным шансом попасть в Лигу чемпионов напрямую, поэтому мы должны быть отлично готовы и мыслить позитивно. Мы должны стараться максимально приблизиться к «Зениту», чтобы решить свои задачи и оказаться в таблице выше конкурентов — «Ростова», ЦСКА и «Локомотива», — сказал Фернандеш в интервью телеканалу «Матч Премьер».