Адриано удалил все фото с русской женой. Екатерина не обновляет «Инстаграм» почти месяц

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак», в «инстаграме» удалил все фотографии со своей русской женой Екатериной Дорожко.

В «инстаграме» Екатерины Дорожко в свою очередь остались фотографии с Луисом Адриано, однако девушка не опубликовывала новые фото практически месяц. В июне Дорожко рассказала, что получает угрозы от расистов за то, что замужем за чернокожим.

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан». С 2014 по 2015 год игрок вызывался в национальную команду Бразилии.