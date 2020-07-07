Объясняем взлёт «МЮ», «Арсенала» и «Челси». Подкаст об английском футболе

В 33-м туре АПЛ выиграли одновременно все топ-клубы, кроме «Манчестер Сити». Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер выделяют конкретных футболистов. В подкасте «Чемпионата» и «Okko Спорт» на этот раз много похвалы, хотя к некоторым футболистам остаются вопросы (да, само собой, к центру защиты «МЮ» в том числе).
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В этом выпуске:
0.00 – помните, в АПЛ ввели паузу?
0.43 – Станислас надругался над Магуайром. Всё дело в комплекции.
3.48 – Бруну делает лучше всю атаку «МЮ». Связи решают.
7.32 – Эрик Бейи заменил Линделёфа и за минуту накосячил дважды.
11.29 – Ван-Биссака круче, чем Люк Шоу.
14.03 – в чём уникальность Гринвуда.
19.07 – «Арсенал», прости за критику, ты прекрасен.
20.54 – у «Арсенала» лучшая защита АПЛ на сегодня. Бум!
26.29 – ну что ещё должен сделать Ляказетт, чтобы попасть в основу!?
28.11 – про «Арсенал» и его еврокубки.
31.09 – Жиру сыграл как боженька (и Кепа норм!).
35.43 – «Уотфорд» — позорище.
40.25 – кому мы желаем вылета из АПЛ.
45.11 – «Ливерпуль» делает нам одолжение, вообще выходя на поле.
48.11 – Грише померещились фанаты «Ливерпуля».
50.43 – Кирилл хочет сохранить пять замен.
52.01 – Клопп, а где молодые?
55.46 – «Сити» разгромил «Саутгемптон», но проиграл. Ну вот как «Сити» это делает?
1:03.46 – Зинченко привёз гол. Стерлинг ему высказал, хотя сам-то...
1:08.42 – кажется, Варди не понравилось, что его догнали.
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