Шансы Газизова на пост гендиректора «Спартака» выше, чем у Васильева

Как стало известно «Чемпионату», основными кандидатами на пост генерального директора московского «Спартака» являются Вадим Васильев и Шамиль Газизов. При этом шансы Газизова в настоящий момент оцениваются выше. Ранее о кандидатуре Газизова сообщил журналист Сергей Егоров.

Васильев с 2013 по 2019 год работал в «Монако», а Газизов в настоящее время является генеральным директором «Уфы».

Напомним, что «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, который работал в московском клубе с мая 2019 года.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда набрала 32 очка. Следующий матч красно-белые проведут завтра, 8 июля, на своём поле с «Локомотивом».