Юрий Сёмин: в ближайшем будущем не пойду на матч «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры, а также рассказал, что не планирует в ближайшее время посещать игры «железнодорожников».
«Мне никто не звонил, я на отдыхе. Конкретно не могу ответить, буду я заканчивать или нет. Сам еще не созрел для этого решения. Время меняется, на завтрашний день я могу сказать свои планы, а на послезавтра даже не знаю. Будет хорошее предложение со всех точек зрения – пойду. Не будет – пойду играть в теннис.
«Локомотив» это не Кикнадзе и Мещеряков – это клуб, который любят болельщики и страна. Я благодарен клубу и болельщикам, которые создали атмосферу, в которой мне удалось реализоваться. Я благодарен тем, кто меня брал в клуб, а что будет дальше – увидим.
В ближайшем будущем не пойду на матч «Локомотива», но если будет приятная компания с приятной беседой, может и пойду», — сказал Сёмин в эфире программы «Инсайдеры».
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