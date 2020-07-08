Клубы из Европы активизировались в переговорах по Адольфо Гайчу, которым интересуется ЦСКА

Южноамериканское издание Ola сообщает, что 21-летний аргентинский форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заинтересовал сразу несколько европейских клубов.

По информации источника, интерес к игроку проявляет один клуб из чемпионата Англии и один из итальянской Серии А. Также с отцом нападающего вновь связался бельгийский «Брюгге», который хотел подписать аргентинца ещё зимой.

Сообщается, что по-прежнему продолжаются переговоры и с московским ЦСКА. Возможно, уже сегодня от «армейцев» поступит новое предложение в размере € 9–10 млн с включением пункта о проценте от следующей продажи.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины (семь — в основном составе) и стал автором пяти забитых мячей.