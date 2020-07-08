Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клубы из Европы активизировались в переговорах по Адольфо Гайчу, которым интересуется ЦСКА

Клубы из Европы активизировались в переговорах по Адольфо Гайчу, которым интересуется ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Южноамериканское издание Ola сообщает, что 21-летний аргентинский форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заинтересовал сразу несколько европейских клубов.

По информации источника, интерес к игроку проявляет один клуб из чемпионата Англии и один из итальянской Серии А. Также с отцом нападающего вновь связался бельгийский «Брюгге», который хотел подписать аргентинца ещё зимой.

Сообщается, что по-прежнему продолжаются переговоры и с московским ЦСКА. Возможно, уже сегодня от «армейцев» поступит новое предложение в размере € 9–10 млн с включением пункта о проценте от следующей продажи.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины (семь — в основном составе) и стал автором пяти забитых мячей.

ЦСКА готов выкупить 90% прав на Гайча за € 9 млн. Стороны близки к договорённости
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020