Клубы из Европы активизировались в переговорах по Адольфо Гайчу, которым интересуется ЦСКА
Южноамериканское издание Ola сообщает, что 21-летний аргентинский форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заинтересовал сразу несколько европейских клубов.
По информации источника, интерес к игроку проявляет один клуб из чемпионата Англии и один из итальянской Серии А. Также с отцом нападающего вновь связался бельгийский «Брюгге», который хотел подписать аргентинца ещё зимой.
Сообщается, что по-прежнему продолжаются переговоры и с московским ЦСКА. Возможно, уже сегодня от «армейцев» поступит новое предложение в размере € 9–10 млн с включением пункта о проценте от следующей продажи.
В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины (семь — в основном составе) и стал автором пяти забитых мячей.
ЦСКА готов выкупить 90% прав на Гайча за € 9 млн. Стороны близки к договорённости
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