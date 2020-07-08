Лэмпард: мы должны быть благодарны Кепе за спасение в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды в матче с «Кристал Пэлас» (3:2).
«В первые 60 минут мы выглядели не лучшим образом. Сегодня мы действовали с мячом медленнее привычного и слегка передерживали его. Нам необходимо научиться брать игру под контроль на завершающих стадиях. Мы должны были развивать преимущество при счёте 2:0 и не использовали множество шансов решить исход матча, когда на табло были цифры 3:2.
Травма Гари Кэхилла? В такой ситуации любая команда продолжила бы атаку, и Виллиан поступил правильно. В противном случае любой матч превратился бы в непрекращающуюся череду остановок. Именно поэтому решение должен принимать арбитр.
Сейв Кепы? Он кончиками пальцев отвёл угрозу от наших ворот, и мы должны быть благодарны ему за это спасение. Голкипер топ-клуба должен уметь совершать такие сейвы, которые приносят команде очки», — приводит слова главного тренера официальный сайт «Челси».
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