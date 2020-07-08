Жена Тарасова поздравила подписчиков с днём семьи

Жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова Анастасия поздравила своих подписчиков с днём семьи в "Инстаграме".
«Праздник Петра и Февронии — любимейший мною из всех! Два года назад я проснулась с необъяснимым желанием срочно посетить Храм святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Марьино. Сказала мужу, и он не раздумывая поддержал меня. Там нас встретила милая старушка и, получив положительный ответ на вопрос, венчаны ли мы, радостно перекрестила нас и пожелала всех благ. Мне стало так хорошо и спокойно — и через день я родила Милашку. Как будто так и должно было быть. Такой вот радостный и светлый день Семьи.
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Знаете, мне только 26 лет, но их достаточно, чтобы знать, что является самым важным на этой Земле. За это время мне встречались разные люди и семьи и скажу так: Спасибо большое, Господи, за этих замечательных людей, которые есть на этой фотографии и за тех, которые вырастили меня.
Я желаю вам всем, мои подписчики, любви! Всепоглощающей, надёжной, искренней, немного с характером, но верной.
Верность не измерить никогда никакими подарками и финансами и не восполнить ничем. Любите со всей ответственностью и не позволяйте никому комментировать Вашу любовь", — подписала фотографию своей семьи Анастасия.
- 8 июля 2020
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