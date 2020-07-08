«Оренбург» — ЦСКА: Влашич забил гол с передачи Чалова

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отличился в матче с «Оренбургом». Счёт 2:0, идёт второй тайм.

На 59-й минуте встречи Марио Фернандес прострелил с правого края, Фёдор Чалов сделал скидку в штрафной на Влашича — хорват немного продвинулся вперёд и технично пробил в дальний угол.

На 32-й минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт, забив гол после передачи полузащитника «армейцев» Николы Влашича. В прошлом туре чемпионата России в матче с «Ахматом» Чалов забил впервые с ноября 2019 года.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



Встреча команд в первом круге прошла 20 июля 2019 года в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.