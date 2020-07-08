Федотов: пенальти в ворота «Спартака» был, Умяров опоздал и ударил по ногам

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с фолом игрока «Спартака» Наиля Умярова на хавбеке «Локомотива» Алексее Миранчуке.
«Пенальти был. Умяров опоздал и дал по ногам. Есть вопросы по удалению Тедеско. Не понял, когда дали первую жёлтую карточку. И по трансляции это непонятно. Есть вопросы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Счёт в матче «Спартак» — «Локомотив» — 1:1, перерыв. На 40-й минуте Миранчук с правого края влетел в штрафную, где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и прихватил Миранчука. Хавбек «Локомотива» с пенальти уверенно пробил в верхний угол.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
- 8 июля 2020
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