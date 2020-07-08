Мостовой: не знаю, зачем Тедеско возмущался. Шуток будет много после игры

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал момент с фолом игрока «Спартака» Наиля Умярова на хавбеке «Локомотива» Алексее Миранчуке.

«На повторе видно, что пенальти был. Что спорить? Умяров проиграл позицию. Но зачем по ногам бить? Чистейший фол. Не знаю, зачем Тедеско начал возмущаться. Он начал кричать, потом, видимо, начал оскорблять. Получил красную карточку. Такое никогда не красит тренера, тем более такого, которого никто особо не знает. Шуток будет много после матча», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Счёт в матче «Спартак» — «Локомотив» — 1:1, идёт второй тайм. На 40-й минуте Миранчук с правого края влетел в штрафную, где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и прихватил Миранчука. Хавбек «Локомотива» с пенальти уверенно пробил в верхний угол.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).