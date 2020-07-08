Федун рассказал, чем «Спартак» привлекла кандидатура Газизова

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.

«Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи „Уфы“? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.

Сообщалось, что Газизов является одним из основных кандидатов на пост генерального директора «Спартака». Московский клуб интересовался и бывшим гендиректором «Монако» Вадимом Васильевым.