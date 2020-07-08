Тедеско: не хочу уходить из «Спартака». Я люблю свою команду

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) отметил, что не хочет покидать команду.
«Конечно, я не хочу уходить из „Спартака“. Люблю «Спартак», свою команду, коллектив, Москву. Мы делаем всё, чтобы сделать команду лучше. Если бы я не любил «Спартак», того, что сегодня произошло, никогда бы не случилось.
Мне хочется развивать эту команду, этих молодых ребят. Они все должны сделать шаг вперёд. Думаю, все заметили прогресс. В любом случае, всегда можно сделать два шага вперёд и шаг назад. В футболе всё меняется очень быстро. Мы верим в команду и продолжаем работать. Чемпионат странный и очень непростой. Но турнирная таблица очень плотная, впереди у нас четыре очень важных матча", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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