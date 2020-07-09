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«Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль и сделал результативную передачу

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль и сделал результативную передачу
Футбол / Англия 0

В матче 34-го тура английской Премьер-Лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Через 2 минуты полузащитник Джордан Хендерсон упрочил преимущество мерсисайдской команды в счёте, забив после передачи Салаха. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард «Брайтона» Леандро Троссард сократил отставание от «Ливерпуля». На 76-й минуте Салах оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Ливерпуль» набрал 92 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, мерсисайдцы досрочно оформили чемпионский титул. «Брайтон» (36) — на 15-м месте.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
08 июля 2020, среда. 22:15 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 6'   0:2 Хендерсон – 8'   1:2 Троссард – 45'   1:3 Салах – 76'
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