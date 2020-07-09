«Газизов прекрасно готовит шашлыки. Ходили в баню». Колыванов – о гендиректоре «Спартака»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал переход генерального директора клуба Шамиля Газизова на аналогичную должность в московский «Спартак».



«Очень рад за Шамиля. «Спартак» — элитный клуб, а Газизов — профессионал своего дела. Он всегда переживал душой и сердцем за команду. Шамиль занимался трансферами с умом, никто же не мог поверить, когда Зинченко при мне начинал, что он уедет в «Сити».



Мы постоянно с ним играли в футбол, приезжали к нему на день рождения. Шамиль прекрасно готовит шашлыки. После неудачных матчей он всегда был на стороне тренера, постоянно мне помогал. Это один из самых весёлых и жизнерадостных людей из тех, кого я знаю. Помню, как он нас встретил в Уфе, когда мы только приехали. Тогда Газизов только начинал работать гендиректором. Он тогда скромно так сказал: «Ничего, что я буду работать вместе с вами?». Мы ему говорим: «Да без проблем, сработаемся». Часто ходили вместе в баню, он обожал попариться. Ещё Шамиль поражал, когда мы играли в теннисбол. Всё было на ножах, играли три на три. Он никогда не играл профессионально в футбол, поэтому каждый свой гол или ошибку соперника праздновал очень бурно, падал на колени. А когда играли в обычный футбол, он прекрасно отдавал с носка. Такие передачи очень мало кто может отдать. Шамиль филигранно отдаёт пас на 30 метров вперёд, с которого забивали. Реально на уровне. Ещё когда на сборах было совсем скучно, играли в домино. Мы в паре играли, были свирепые матчи всегда, он очень здорово играл», — отметил Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Шамиль Газизов назначен гендиректором «Спартака»