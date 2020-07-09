«Бавария» выбыла из борьбы за Кая Хаверца

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц, скорее всего, не перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», мюнхенский клуб выбыл из борьбы за 21-летнего футболиста после покупки у «Манчестер Сити» Лероя Зане. Нападающий обошёлся «Баварии» примерно в € 50 млн без учёта бонусов.



Фаворитом в борьбе за Хаверца является «Челси». Как сообщалось, и сам игрок хочет присоединиться к синим. При этом «Байер» в настоящее время требует за хавбека € 90 млн.



Кай является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне он записал на свой счёт 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Команда из Леверкузена по итогам розыгрыша чемпионата Германии заняла пятое место в турнирной таблице и не пробилась в Лигу чемпионов.

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