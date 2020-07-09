Дюков: «Зенит» стал победителем по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал чемпионство «Зенита».



«Нет одной причины чемпионства „Зенита“, это комплекс факторов. Квалифицированный тренерский штаб, сплочённая сильная команда, которая грамотно укомплектована, отсутствие промахов в организационной работе и мощная поддержка многомиллионной армии болельщиков. Команда убедительно провела сезон, одержала уверенную и заслуженную победу.



Я отметил в своём выступлении [во время награждения «Зенита»], что, когда пришла пандемия и ситуация была непростой, «Зенит» был на первом месте, но с самого начала выступал за то, чтобы возобновить сезон и завершить его на футбольном поле. И они стали победителями по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».