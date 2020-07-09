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Дюков: «Зенит» стал победителем по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна

Дюков: «Зенит» стал победителем по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал чемпионство «Зенита».

«Нет одной причины чемпионства „Зенита“, это комплекс факторов. Квалифицированный тренерский штаб, сплочённая сильная команда, которая грамотно укомплектована, отсутствие промахов в организационной работе и мощная поддержка многомиллионной армии болельщиков. Команда убедительно провела сезон, одержала уверенную и заслуженную победу.

Я отметил в своём выступлении [во время награждения «Зенита»], что, когда пришла пандемия и ситуация была непростой, «Зенит» был на первом месте, но с самого начала выступал за то, чтобы возобновить сезон и завершить его на футбольном поле. И они стали победителями по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

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