Мануэль Пеллегрини подписал контракт с «Бетисом»
«Бетис» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с чилийским специалистом Мануэлем Пеллегрини.
Соглашение с новым наставником команды рассчитано до лета 2023 года. К работе на посту главного тренера «Бетиса» Пеллегрини приступит по окончании нынешнего сезона.
Последним клубом Мануэля был «Вест Хэм Юнайтед», который он возглавил в 2018 году и из которого был уволен в декабре прошлого года. В ходе своей карьеры специалист тренировал «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Вильярреал», «Малагу», «Ривер Плейт» и команды из Чили, Эквадора, Аргентины и Китая.
«Бетис», набрав 41 очко в 35 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В настоящее время коллектив возглавляет Алексис Трухильо.
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