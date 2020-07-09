«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 27-го тура чемпионата России

«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Состав «Урала»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик.



Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомадов, Погребняк, Панюков.



Состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Нойштедтер, Комличенко, Игбун, Филипп.



Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Хильемарк, Панченко, Н’Жье.