«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 27-го тура чемпионата России
«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Состав «Урала»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомадов, Погребняк, Панюков.
Состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Нойштедтер, Комличенко, Игбун, Филипп.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Хильемарк, Панченко, Н’Жье.
- 9 июля 2020
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