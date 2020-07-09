Ван дер Варт: Магуайр идёт домой и говорит жене: «Я облажался, но я так много зарабатываю»

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Рафаэл ван дер Варт подверг критике игру защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«Мне кажется, что Магуайр каждый день приходит домой и говорит своей жене: «Да, я облажался, но я так много зарабатываю. Они действительно верят, что я хорош». Считаю, что он смеётся над всеми.



Если он стоит столько денег («Манчестер Юнайтед» купил Магуайра у «Лестер Сити» за € 87 млн. — Прим. «Чемпионата»), то ван Дейк стоит больше € 300 млн. Если я в воскресенье пойду поиграть с любителями, то легко найду троих, которые смогут повторить то, что Магуайр делает на поле", — приводит слова ван дер Варта Goal со ссылкой на Ziggo.

В нынешнем сезоне 27-летний Магуайр провёл 33 матча в АПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.