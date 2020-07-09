Максимилиан Филипп: не могу назвать справедливым результат матча «Урал» — «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал проигрыш команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (1:2). Динамовцы пропустили решающий гол на 92-й минуте.
«Трудно объяснить, почему так случилось. Уже не первый матч допускаем необъяснимые ошибки в обороне и дарим сопернику голы. В прошлом туре с «Арсеналом» и сегодня мы создали немало голевых моментов. Соперник караулил нашу ошибку и добился своего. Результат не могу назвать справедливым. Рассчитывали на большее. У нас было гораздо больше опасных подходов к чужим воротам, чем во встрече с Тулой. Играли неплохо. Да, иногда принимали неправильные решения на поле, но в целом выглядели достойно. А гол на последних секундах… Нелегко подбирать слова после столь обидного поражения.
В первом тайме я оказался на неплохой позиции перед воротами и пробил. Получился хороший удар. Конечно, могу пробить куда лучше. Но и голкипер не сплоховал — вытянулся в струнку и парировал мой удар. Можно сказать, мне немного не повезло. Сейчас нет времени переживать неудачу. Впереди следующий матч чемпионата.
В первом тайме было очень жарко, но обе команды находились в одинаковых условиях. Сейчас могу сказать, что сильно устал. Буду готовиться к следующему матчу», — приводит слова Филиппа пресс-служба клуба.
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