«Манчестер Юнайтед» забил гол «Астон Вилле» со спорного пенальти

«Манчестер Юнайтед» забил гол со спорного пенальти в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой» (3:0, идёт 2-й тайм).

На 27-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш упал в штрафной «Астон Виллы» после контакта с защитником соперника Эзри Консой. Арбитр назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора. Пенальти реализовал Фернандеш.

Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживает матч арбитр Джонатан Мосс, ему ассистируют судьи на линиях Иан Хассин и Эдвард Смарт.

«Манчестер Юнайтед», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (27) находится в зоне вылета, на 19-м месте.