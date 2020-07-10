Геркус: «Краснодар», конечно, грустный в конце сезона. Это традиция такая?
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре «Краснодара» после матча южан с «Рубином» (0:1).
«Краснодар», конечно, грустные в конце сезона. Это традиция такая?" — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» со счётом 1:0 обыграл «Краснодар». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Денис Макаров, ему ассистировал Филип Уремович.
«Рубин», набрав 33 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (45) — на 4-м месте. В трёх последних матчах РПЛ краснодарцы набрали 1 очко.
«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
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