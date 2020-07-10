«Проблема «Барселоны» не в VAR». Ривалдо ответил на слова Бартомеу о помощи судей «Реалу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо прокомментировал слова президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу, который ранее намекнул на то, что судьи помогают «Реалу».
«Иногда у вас есть право расстраиваться из-за судейства или решений VAR, но я не согласен с утверждениями президента «Барселоны» о том, что судьи помогают «Реалу». Бартомеу просто пытается отвлечь СМИ от проблем в его команде. Мне кажется, проблема «Барселоны» не в VAR или каких-либо судейских решениях, их главная проблема — это качество футбола, которое необходимо улучшать и снова играть тем стилем, который все любят видеть во всём мире. Команда лидировала в Примере до паузы, и теперь она отстаёт от «Реала», поэтому нельзя сказать, что VAR — главная причина этого, особенно когда команда плохо играет», — приводит слова Ривалдо Goal.
На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 76 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 1 очко, но у мадридцев есть игра в запасе.
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