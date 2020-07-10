Слуцкий — о матче с ЦСКА: у соперника лишние сутки на восстановление. Это уже большое дело
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу интенсивного графика в чемпионате России после возобновления сезона.
«Я никогда не оцениваю категориями «нравится/не нравится», если есть какие-то факты. Есть календарь, и ты просто работаешь внутри этого календаря. Я много раз говорил, что режим «через три дня на четвёртый» не является каким-то сверхсложным, потому что у меня большой опыт такого режима в еврокубках.
Матч через два дня на третий – это совсем другая история. Поэтому то, что мы с ЦСКА играем через два на третий, а у ЦСКА есть лишние сутки на восстановление, уже большое дело. И как раз наше функциональное состояние мы сможем окончательно понять именно в игре с ЦСКА», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.
Слуцкий: три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно
- 10 июля 2020
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