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«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020

«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020
Футбол / Лига чемпионов 0

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Пары расположились таким образом:

Пара 1: «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)
Пара 2: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
Пара 3: «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)
Пара 4: «Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция)

В ходе жеребьёвки были также определены полуфинальные пары главного еврокубка:

Пара 1 — пара 3
Пара 2 — пара 4

Хозяином финального матча, который состоится 23 августа, станет победитель второй полуфинальной пары. Все противостояния начиная с 1/4 финала будут проходить в формате одной встречи в Лиссабоне.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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