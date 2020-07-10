«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



Пары расположились таким образом:



Пара 1: «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)

Пара 2: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

Пара 3: «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)

Пара 4: «Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция)



В ходе жеребьёвки были также определены полуфинальные пары главного еврокубка:



Пара 1 — пара 3

Пара 2 — пара 4



Хозяином финального матча, который состоится 23 августа, станет победитель второй полуфинальной пары. Все противостояния начиная с 1/4 финала будут проходить в формате одной встречи в Лиссабоне.