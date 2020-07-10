Чинквини: нас обвиняли в чрезмерных тратах в «Зените», но мы считаем, что это не так

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини поделился мыслями о своей работе в петербургском клубе.



«Нам очень не везло. Я беру на себя ответственность за свою работу, но мы привели в клуб важных игроков, которые впоследствии хорошо себя проявили. В первое лето мы устроили большую трансферную кампанию. Выше всех стоит Паредес, которого привёл я.



Нас обвиняли в чрезмерных тратах, но мы считаем, что это не так. Мы купили важных и молодых футболистов, например Мамману, Дриусси. Если вы думаете о том, что мы заплатили за Паредеса € 25 млн, то потом мы продали его «ПСЖ» за € 40 млн без учёта бонусов. Все хотели Дриусси, мы были должны активировать опцию выкупа. Он — очень важный и сильный игрок. Маммана тоже очень силён и техничен», — цитирует Чинквини Tribal Football.

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