«Ювентус» хочет заполучить Адаму Траоре. «Вулверхэмптон» оценивает игрока в € 80 млн
Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Sport Mediaset.
По информации английских СМИ, клуб АПЛ оценивает 24-летнего испанца в € 80 млн. В услугах футболиста заинтересован также «Ливерпуль», который, по слухам, сделал его главной целью на предстоящее межсезонье.
Траоре — воспитанник «Барселоны». В стане сине-гранатовых форвард выступал с 2004 по 2015 год, после чего перешёл в «Астон Виллу». Спустя один сезон Адама стал игроком «Мидлсбро». За «Вулверхэмптон» испанец играет с 2018 года.
В нынешней кампании Траоре забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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