Экс-арбитр Оливер: на игроке «Реала» нарушение явно было в штрафной

Бывший судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с пенальти в матче 35-го тура Примеры «Реал» — «Алавес», в котором за нарушение на Ферлане Менди в ворота «Алавеса» был назначен 11-метровый удар.



«Это был очень наивный поступок Чимо Наварро, который явно сбил Менди. Единственное, с чем изначально можно было поспорить, это было нарушение в штрафной или за её пределами. Но на видеоповторе было ясно видно, что защитник «Алавеса» нарушил правила внутри штрафной», — приводит слова Оливера Marca.



«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает каталонскую «Барселону», которая идёт второй. «Алавес» занимает 17-е место. В 36-м туре Примеры мадридская команда на выезде сыграет с «Гранадой».

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