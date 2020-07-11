Рафаэль Варан — о критике VAR: разговоры вне «Реала» для нас не имеют значения

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал результат матча 35-го тура Примеры с «Алавесом» (2:0).
«Мы сосредоточены на нашей цели, у нас осталось три финала. Конечно, было важно одержать победу, но не менее важно было оставить свои ворота в неприкосновенности, поскольку это придаёт нам уверенности. Мы продолжим действовать с той же позитивной динамикой, которая у нас есть.
У нас отличная команда, каждый игрок в ней важен. Мы все уверены в тренере, на поле работаем сплочённо. Делаем всё, чтобы не пропускать голы. Что касается VAR, то разговоры вне команды для нас не имеют значения. Мы работаем над командным настроем», — приводит слова Варана Marca.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает «Барселону», которая идёт второй. «Алавес» занимает 17-е место.
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