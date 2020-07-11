Андрей Лунёв получил травму в матче с «Ахматом»

Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв из-за травмы не смог доиграть выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 28-летний футболист получил повреждение на 85-й минуте.

Лунёва был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков.

Встреча с «Ахматом» стала для Андрея 19-й в чемпионате России в нынешнем сезоне. Голкипер пропустил 11 мячей. В его активе девять сухих матчей.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского первенства. В активе сине-бело-голубых 66 очков.

В предпоследнем, 29-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет с «Оренбургом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 15 июля и начнётся в 20:30 мск.