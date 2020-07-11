Семак: буду рад встретить Тедеско на полуфинале Кубка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

«К дисквалификации Тедеско не имею никакого отношения. Мы с ним знакомы давно, и буду рад встретить его у нас на полуфинале Кубка России. Говорить о дисквалификации — это не моя зона ответственности», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать Тедеско на три матча и оштрафовать на 500 тыс. рублей. Причиной дисквалификации специалиста стало оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 19 июля.