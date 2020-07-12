Рахим Стерлинг обновил личный рекорд, забив 27 голов за сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг обновил личный рекорд по результативности за один сезон. Сейчас в активе 25-летнего англичанина 27 мячей во всех турнирах.

Стерлинг установил новое достижение в выездном матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (5:0) — ему удался хет-трик.

Предыдущий рекорд Рахима — 25 мячей, забитые в кампании-2018/2019 (17 — в АПЛ, 5 — в Лиге чемпионов, 3 — в Кубке Англии).

Результативность Стерлинга в сезоне-2019/2020

1. Английская Премьер-лига — 17

2. Лига чемпионов — 5

3. Кубок английской лиги — 3

4. Кубок Англии — 1

5. Суперкубок Англии — 1

Чтобы обновить собственный рекорд, Рахиму понадобилось 46 матчей. В предыдущей кампании форвард «Сити» провёл 51 встречу.