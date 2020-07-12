УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу судьи игры «Спартака», якобы пойманного на ставках

Как стало известно «Чемпионату», в Российский футбольный союз не поступало официальных запросов от УЕФА и ФИФА, касающихся возможного разбирательства по делу арбитра, который якобы был пойман на ставках на тотализаторе.

Ранее стало известно, что судья, обслуживающий один из последних матчей московского «Спартака», был пойман на ставках. По информации комментатора Алексея Андронова, речь может идти о Сергее Лапочкине, работавшем на встрече 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

Во время матча «Спартак» — «Локомотив» был удалён главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, активно протестовавший против назначения пенальти в ворота его команды. Позднее немецкий специалист был дисквалифицирован на три встречи.