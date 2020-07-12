У Лунёва диагностирована травма бедра

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила о результатах обследования голкипера Андрея Лунёва.

«По итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра. Информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня. «Зенит» желает Андрею Лунёву скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее прокомментировал травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. Вратарь из-за травмы не смог доиграть выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 28-летний футболист получил повреждение на 85-й минуте и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков.