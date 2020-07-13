«Арсенал» не побеждает команды из топ-6 АПЛ на выезде на протяжении 27 матчей

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Арсенал». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1.



Этот матч стал для «канониров» уже 27-м, в котором они не могут выиграть на выезде у команд из топ-6 АПЛ (10 ничьих, 17 поражений).



В последний раз «Арсенал» побеждал на выезде клуб из топ-6 еще 18 января 2015 года, когда лондонцы победили «Манчестер Сити» со счётом 2:0.



«Арсенал», набрав 50 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от 6-го места, дающего право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне, составляет 5 очков. До конца чемпионата остаётся 3 тура. Теоретически «Арсенал» может добраться и до зоны Лиги чемпионов, но находящийся на 4-м месте «Лестер» должен проиграть все оставшиеся матчи.

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Арсенала» в концовке матча